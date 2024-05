Plus Bad Kreuznach Seit 2009 im Bad Kreuznacher Stadtrat: Jürgen Locher (Die Linke) will weiterhin das soziale Gewissen des Gremiums sein Von Marian Ristow i Jürgen Locher vor der Bad Kreuznacher Stadtbibliothek – eine Einrichtung, die dem Bad Kreuznacher Stadtrat der Linken sehr wichtig ist und für die er sich einsetzt. Foto: Marian Ristow Diese Geschichte könnte „Ein Mann ringt mit seiner Partei“ heißen, vielleicht auch „Auf der Suche nach etwas Festem“. Als Angehöriger der Partei Die Linke hat man es schon immer etwas schwerer als andere, dieser Tage aber noch etwas schwerer. Lesezeit: 3 Minuten

Jürgen Locher ist eine Konstante im Bad Kreuznacher Stadtrat. Der 63 Jahre alte Werkzeugmacher und Schreiner, der bei Musashi als Qualitätsprüfer arbeitet, sitzt seit 2009 im Stadtparlament. Auch in seiner Partei Die Linke ist er die feste Größe schlechthin. An anderen fehlt es der Partei in der Stadt. Lochers derzeitige ...