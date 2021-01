Hargesheim/Kreis Bad Kreuznach

Schwerer Verkehrsunfall auf L 236 zwischen Hargesheim und Windesheim: 33-Jährige prallt frontal auf Lastwagen

Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr kam es auf der L 236 zwischen Hargesheim und Windesheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Die schwerstverletzte Autofahrerin muss per Helikopter in die Klinik geflogen werden.