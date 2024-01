Schwerer Unfall auf L 236 bei Rüdesheim: Zwei Menschen verletzt

Symbolbild Foto: dpa

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der L236 bei Rüdesheim sind zwei Menschen verletzt worden. Gegen 15:45 Uhr kollidierten zwei entgegenkommende Autos frontal an der Zufahrt zur B41 in Fahrtrichtung Gensingen, wie die Polizei berichtet. Nach derzeitigem Stand übersah der 41-jährige Fahrzeugführer, der aus Richtung Rüdesheim in Richtung Hargesheim unterwegs war und nach links Richtung B41 abbiegen wollte, den entgegenkommenden 47-jährigen PKW-Fahrer, der Vorfahrt hatte.

Wegen der Wucht des Aufschlags drehte sich das Auto des 41-Jährigen um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen, der andere Pkw wurde in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht- beziehungsweise mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie wurden abgeschleppt.