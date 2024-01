Plus Planig Schorsch-Renkel-Orden geht an Stephan Adrian: „Blauer Junge“ ist im närrischen Olymp gelandet Stephan Adrian, der Mann auf der Kommandobrücke des Narrenschiffes der Blauen Jungs, der am Sonntag in Pleenich mit dem Schorsch-Renkel-Orden für seine Verdienste um die Bad Kreuznacher Fastnacht ausgezeichnet wurde, ist ein mehr als hervorragender Ordensträger. Das bewies er nicht zuletzt beim traditionellen Fassbieranstich nach der Ordensverleihung. Von Josef Nürnberg

Im vergangenen Jahr wurde Adrian noch für zweimal elf Jahre als Sitzungspräsident ausgezeichnet, in diesem Jahr führt er seine Blauen Jungs zum 23. Mal in die Kampagne und ist damit alleiniger Rekordhalter unter allen Sitzungspräsidenten seines Vereins. Aber das alleine hätte niemals ausgereicht, ihn in den Olymp der Bad Kreuznacher ...