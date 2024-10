Schockanruf in Bad Kreuznach: 85-Jährige übergibt Geld und Gold im Wert von 50.000 Euro

Eine 85-jährige Frau aus Bad Kreuznach erhielt am Donnerstag (24. Oktober) einen sogenannten Schockanruf.

Eine 85-jährige Bad Kreuznacherin hat am Donnerstag nach einem sogenannten Schockanruf Bargeld und Gegenstände im Gesamtwert von rund 50.000 Euro an bislang unbekannte Täter übergeben. Gegen 14.30 Uhr erhielt sie den anonymen Anruf auf ihrem Mobiltelefon. Der Anrufer gab sich als Rechtsanwalt aus. Ihre Schwiegertochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind tödlich und dessen Mutter lebensgefährlich verletzt worden sei, so der Unbekannte. Während des durchgängig gehaltenen Telefonats sprach die Frau mit insgesamt fünf verschiedenen Personen, die jeweils unterschiedliche Rollen bekleideten und alle akzentfreies Deutsch sprachen. Letztlich wurde eine Kaution von 50.000 Euro gefordert.

Die Seniorin hatte 23.000 Euro Bargeld, mehr als ein Dutzend Goldmünzen, kleine Goldbarren und Schmuck zu Hause. Gesamtwert: rund 50.000 Euro. Gegen 18 Uhr holte einer der Täter alles ab. Er war circa 30 Jahre alt und etwa 1,78 Meter groß: schmal, hatte kurze schwarze Haare, eine schwarzbraune Jacke und eine dunkle Hose. red

Um Hinweise an die Kriminalpolizei Mainz unter Telefon 06131/65-33999 wird gebeten.