Plus Hochstetten-Dhaun

Schloss Dhaun: Hund stürzt von Schlossmauer gut sechs Meter in die Tiefe

Von Sebastian Schmitt

i Die verletzte Hündin wurde nach ihrer Rettung in die Tierklinik nach Bretzenheim gebracht. Foto: Sebastian Schmidt

Ein Hund ist am Dienstagabend von einer Mauer von Schloss Dhaun in die Tiefe gefallen und hat sich verletzt. Feuerwehreinheiten aus Simmertal und Hochstetten-Dhaun wurden alarmiert. Das Tier wurde anschließend in der Tierklinik in Bretzenheim versorgt.