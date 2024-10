Schlittenhundeteams aus ganz Deutschland trainieren in Raumbach – das geht auch ohne Schnee

Wie ein Familienausflug mit Kind und Hund mutet das Gruppenbild an, das Christian Laier an der Grill- und Wanderhütte in Raumbach gemacht hat. Doch das täuscht. Insbesondere in den Morgenstunden ging es sportlich zu. Links im Bild: Sabine Laier vom VDSV sowie Yvette Frings und Stefan Veit (4. und 5. von links). Foto: Christian Laier