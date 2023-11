Plus Monzingen Sanierung kostet 400.000 Euro: An Monzinger Römerbrücke wird gearbeitet An der Monzinger Römerbrücke wird seit einigen Wochen gearbeitet, um das marode Bauwerk zu sanieren. Und bis vor einigen Tagen lagen die Arbeiten auch recht gut im Zeitplan. Doch nun hakt es, weil für das große Bohrgerät die richtigen Bohrer fehlen, wie Andreas Lieth von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Nahe-Glan berichtet. „Leider dauert die Lieferung voraussichtlich bis zu sechs Wochen“, berichtet er von den Bemühungen des Unternehmens, die benötigten Teile zu besorgen. Von Silke Jungbluth-Sepp

Also werde sich voraussichtlich auch das ganze Bauprojekt entsprechend um mehrere Wochen verzögern, fürchtet er. Bis zu sieben Meter soll sich die Maschine an den Stellen in die Tiefe bohren, wo die jeweils zwei Bohrpfähle auf jeder Brückenseite entstehen sollen – wenn sie denn dann in einigen Wochen loslegen kann. ...