Rund 1,3 Millionen Euro Kosten: Bad Kreuznacher Stadtverwaltung will für 2024 19 neue Stellen

Das jährliche Ringen hat begonnen: Am Montagabend hat der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Bad Kreuznach Vorarbeit geleistet und die Stellenneuanmeldungen für das kommende Jahr beschlossen. Dieser wird nun noch mal in den nächste Woche anstehenden Etatberatungen – zusammen mit dem gesamten Stellenplan – beraten. Der Haushalt muss dann vom Stadtrat bestätigt werden. Am Ende der ziemlich unübersichtlichen und teils chaotischen Sitzung gab es sieben Ja- für die Neuanmeldungen, drei Neinstimmen (unter anderem von AfD und CDU) und drei Enthaltungen.