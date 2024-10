Plus Kreis Bad Kreuznach

Region in Sorge: Diakonie firmiert um, Kirner Krankenhaus vor dem Aus, Jobs wohl bis 2025 sicher

Von red/as/ri

i Immer wieder Wirbel um das Kirner Krankenhaus. 2019 gingen die Menschen dort auf die Straße um für "ihr" Krankenhaus zu kämpfen. Foto: Armin Seibert/asdf

„Angesichts der bevorstehenden Krankenhausreform und der dynamischen Veränderungen im Gesundheitssektor richtet sich die Stiftung Kreuznacher Diakonie zukunftsfähig aus“, teilt die Stiftung in einer Presseerklärung mit. „Um den steigenden Anforderungen an Effizienz und Transparenz gerecht zu werden“, werde die Stiftung den Großteil ihrer Krankenhäuser in eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) umwandeln. Diese Änderung betreffe auch die Hunsrück-Klinik Simmern und das Diakonie-Krankenhaus Bad Kreuznach. Darüber hinaus werde die Fachabteilung für Psychiatrie und Psychosomatik des Simmerner Krankenhauses künftig als eigenständige Klinik geführt.