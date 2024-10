Plus Bad Kreuznach

Ratten in Bad Kreuznach: Müll ist zentrales Problem

i Hier tummeln sich Ratten auf einem mittels Bauzaun abgetrennten Privatgelände in der Nähe der Neustadt. Foto: Marian Ristow

Nicht ordnungsgemäß sortierter oder entsorgter Müll, in dem Essensreste zu finden sind lockt Ratten an. So gibt es ein vermehrtes Aufkommen in einigen Straßen in Bad Kreuznach.