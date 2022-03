Pfaffen-Schwabenheim

Randalierer treiben ihr Unwesen: Sachbeschädigung am Grillplatz in Pfaffen-Schwabenheim

In der Nacht vom 15. auf den 16. März kam es am Naturlehrpfad und auf dem Grillplatz am Ende der Brühlstraße in Pfaffen-Schwabenheim zu mehreren Sachbeschädigungen durch Vandalismus.