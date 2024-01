Bad Kreuznach

Punktlandung und Neujahrswunder: Bad Kreuznacher Silvesterbabys heißen Leon und Benjamin

Auch am Neujahrstag war das Storchenteam im St. Marienwörth rund um die Uhr im Einsatz, um die bereits geborenen Säuglinge und ihre Mütter zu versorgen und in Vorfreude auf kommende Neugeborene. Bis zum nachmittäglichen Redaktionsschluss konnte noch kein Neujahrsbaby 2024 im St. Marienwörth in Empfang genommen werden.