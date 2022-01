Für den 37-jährigen Familienvater, der im Oktober 2020 in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach einen Mann zusammengeschlagen hat, weil er davon ausging, dass dieser seine hochschwangere Frau angegriffen hatte (wir berichteten), geht es in dem Verfahren vor dem Landgericht um einen schweren Vorwurf.