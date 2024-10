Plus Bad Sobernheim

Projekte in Löllbach/Schweinschied und Lauschied: Große Solarparks in der VG-Nahe-Glan geplant

i In der VG Nahe-Glan entstehen immer mehr Freiflächen-Solarparks wie hier in Pferdsfeld. Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Zwei weitere große Solarparks sind in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan geplant. Der Verbandsgemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung mit Mehrheit für entsprechende Projekte in Jeckenbach/Löllbach sowie in Lauschied.