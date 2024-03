Plus Bad Münster am Stein Projekte in Bad Münster am Stein: Bauanträge für das Sal-Quartier sind gestellt Von Harald Gebhardt i Auch der Investor, der auf dem Gelände des „Deutschen Hauses“ einen Neubau plant, will sein Projekt weiter verfolgen. Foto: Josef Nürnberg Lesezeit: 2 Minuten Die Investoren von der ehemaligen Paracelsusklinik und vom „Deutschen Haus“ halten an ihren Plänen fest – auch wenn es noch etwas dauern könnte.

Für Bauherren ist es momentan eine schwierige Zeit. Wenn dann länger nichts passiert, fragen sich viele schnell, ob es mit den Bauprojekten überhaupt weitergeht. So wie im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein. Dort ruhen aktuell zwei Neubauprojekte. Oder wird das, was lange währt, doch noch gut? Das werden ...