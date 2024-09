Bad Kreuznach

Polizeieinsatz an der Kirschsteinanlage: Eine verletzte Person bei Auseinandersetzung in Bad Kreuznach

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstagabend ist es an der Kirschsteinanlage in Bad Kreuznach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Eine Person erlitt dabei Verletzungen.