Bad Kreuznach

Polizei sammelt acht Entenküken auf der B41 ein

Den acht kleinen Entenküken ist zum Glück nichts passiert: Ihr Ausflug auf die Fahrbahn der B 41 ist am Mittwochabend geradeso nochmal gut gegangen. Gegen 21.15 meldeten Autofahrer mehrere Entenküken auf der Umgehungsstraße in Fahrtrichtung der A61, auf Höhe der Unterführung bei Bad Kreuznach-Ippesheim. Die Polizei setzte die Entenküken in einen Pappkarton und brachte sie zurück in die Weinberge.