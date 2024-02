Das Spielfeld der Sportanlage Meisenheim befindet sich in seinem 16. Jahr in schlechtem Zustand und muss saniert werden. Dazu gab es bereits im Vorjahr einen Besichtigungstermin mit VG-Bürgermeister Uwe Engelmann – die Verbandsgemeinde ist Eigentümer der Anlage. In der Jahreshauptversammlung informierte der Vorsitzende des 1. FC Meisenheim 07, Rolf Staab, jetzt über den aktuellen Stand.