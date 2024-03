Plus Lauterecken

Paukenschlag im Stadtrat Lauterecken: Peter Kriese tritt nicht mehr an

Von Roswitha Kexel

i Peter Kriese (CDU) will am 9. Juni nicht mehr kandidieren. Foto: Kriese

Paukenschlag im Stadtrat Lauterecken: Der Erste Beigeordnete Peter Kriese (CDU) ließ durch seine Tochter Natalie, die ebenfalls für die CDU in den Stadtrat gewählt ist, die Nachricht verkünden, dass er bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr kandidieren und infolgedessen nicht mehr als Beigeordneter für den Stadtrat zur Verfügung stehen werde. Kriese selbst war anderweitig unterwegs und daher nicht persönlich in der Sitzung anwesend.