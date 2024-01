Plus Waldalgesheim/Stromberg Pastoraler Raum Bad Kreuznach: Neue Pfarrei Rupertsberg gegründet Im April wird ein neuer, achtköpfiger Verwaltungsrat gewählt, der neue Verbund fasst sieben ehemalige Pfarreien zusammen. Von Dieter Ackermann

„Gott war und ist mit uns, von daher lasst uns mit offenem Herzen Ja sagen zu dem, was vor uns liegt”, betonte Pfarrer Michael Kneib bei der Gründungsfeier der neuen Pfarrei Rupertsberg im Pastoralen Raum Bad Kreuznach während des Wortgottesdienstes in der Waldalgesheimer Kirche St. Dionysius. Dekret des Bischofs in Kraft Am ...