Plus Bad Kreuznach

Öffentliche Toiletten in Bad Kreuznach im Test: Wo „läuft's“ am besten?

Von Lukas Erbelding

i In Bad Kreuznach gibt es mehrere öffentliche Toilettenanlagen, wie zum Beispiel diese hier im Oranienpark. Doch welche kann man bedenkenlos benutzen? Wir haben den Test gemacht. Foto: Lukas Erbelding

Lesezeit: 5 Minuten

Der Sommer ist da, und die Gelegenheiten, die Freizeit draußen an der frischen Luft zu verbringen, nehmen immer mehr zu. Doch was tun, wenn sich zu einem unpassenden Zeitpunkt die Blase meldet und der Toilettengang unvermeidbar ist? In Bad Kreuznach, das ist die positive Nachricht, gibt es mehrere öffentliche WCs: Doch in welchem Zustand befinden sich diese? Wir haben den Test gemacht – und sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen.