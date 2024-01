Als ein „Bilderbuch zum Vor- und Nachlesen“ hat sich der Odernheimer Benno Gennies sein erstes selbst geschriebenes und gezeichnetes Bilderbuch „Balthasar der Brillenbär“ gedacht. Anstoß zum Erstellen dieses Buch haben ihm die letzten zehn Jahre seines Berufslebens gegeben. Die nämlich hat er in seinem „Traumberuf als Erzieher im Kindergarten“ verbracht. Und die Erfahrung des Vorlesens, die vielen Kinderbücher, die er dort kennengelernt und (vor)gelesen hat, haben ihn in seinem Ruhestand nicht in Ruhe gelassen.