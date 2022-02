OB-Wahlkampf nimmt Fahrt auf: Was wollen Sie von den vier Kandidaten wissen?

Vier Kandidaten stellen sich am 13. März bei der Oberbürgermeister-Urwahl in Bad Kreuznach. Im Vorfeld lädt der „Oeffentliche“ Heike Kaster-Meurer (SPD), Sabine Drees (CDU), Emanuel Letz (FDP) und Karl-Heinz Delaveaux (FWG) zur einzigen gemeinsamen Podiumsdiskussion am 3. März ein. Dann stellen sich die Bewerber auch zahlreichen Leserfragen.

In dem Format, das digital für die Zuschauer übertragen wird, kommen die wichtigsten Themen rund um die Kurstadt auf den Tisch – mit Ihrer Hilfe. Was möchten Sie von den Kandidaten wissen? Welches Thema brennt Ihnen unter den Nägeln? Senden Sie uns Ihre Frage via E-Mail an bad-kreuznach@rhein-zeitung.net oder postalisch an Oeffentlicher Anzeiger, Römerstraße 4, 55543 Bad Kreuznach. Fragen stellen wir auf Wunsch auch anonym.