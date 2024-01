Plus Naheland Noch keine Entwarnung, weitere Anstiege möglich: Nahe so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr Region. Infolge der ergiebigen Regenfälle sind die Wasserstände der Nahe stärker angestiegen als erwartet. Das vermeldet die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz in Mainz. Am Pegel Bad Kreuznach sind für 16 Uhr 559 cm vorausgesagt. Von Marian Ristow, Sebastian Schmitt

Bereits um 12 Uhr hatte die Nahe hier am Mittwoch mit 554 cm den höchsten Wert seit zehn Jahren erreicht (am 14. Mai 2013 waren es 550 cm). Zum Vergleich: Am 21. Dezember 1993 waren es 839 cm. Davon ist man noch entfernt. Nur in Boos sinkt die Nahe Am Pegel Oberstein ...