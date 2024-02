Bad Kreuznach

Niemand verletzt bei Feuer: Brand in Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach

Brand in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach: Am Freitag rückte die Feuerwehr gegen 16 Uhr mit einem Großaufgebot aus, weil ein leer stehendes Haus in Flammen stand.