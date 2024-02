Plus Kreis Bad Kreuznach Nicht nur ein Problem der Katholiken: Missbrauch im Kirchenkreis An Nahe und Glan Auf Stimmensuche im evangelischen Kirchenkreis: Was die neue Studie über die Lage im Kreis Bad Kreuznach aussagen könnte. Von Josef Nürnberg

Nach Veröffentlichung der ForuM-Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche und in der Diakonie sind nicht wenige Gläubige auch im Kirchenkreis An Nahe und Glan erschüttert, dass mindestens 2225 Menschen Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Laut der Studie würde eine Hochrechnung der Zahlen auf die gesamte evangelische Kirche gar eine ...