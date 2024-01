Im „Altstadt Kiosk“ in der Mannheimer Straße 62 in der Kreuznacher Neustadt hat die Deutsche Post einen neuen DHL-Paketshop eröffnet. Begründet wird dies mit einem höheren Bedarf, denn in unmittelbarer Nähe, vielleicht 200 Meter entfernt, gibt es bereits einen DHL-Paketshop im historischen Stadtviertel. Barrierefrei ist die neue Paketannahme und -abgabestelle allerdings nicht: Eine mehrstufige Treppe führt in das Ladenlokal.