Plus Planig Neujahrsempfang in Planig: Ortsvorsteher übt Kritik an Mühlen der Verwaltung Dirk Gaul-Roßkopf tritt bei den Kommunalwahlen im Juni nicht mehr als Ortschef an. Der Grund: Die Verwaltung habe ihn nicht gut genug unterstützt. Von Josef Nürnberg

„In Pleenich sinn se sich eenich“ lautet das Motto des rheinhessischen Stadtteils. Ob es stimmt, darauf kann sich jeder seinen eigenen Reim machen. An einem Strang ziehen die Planiger indes immer, wenn es gilt, verrückte Dinge umzusetzen. So auch beim Neujahrsempfang am Samstag, der gleichzeitig das Angrillen bei eisigen Temperaturen ...