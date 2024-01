Abschied beim Neujahrsempfang in Boos: Ortsbürgermeister Sascha Wickert, der mit Vorsitzendem Heinrich Nikodemus vom Förderverein Booser Denkmalinsel ins Rathaus eingeladen hatte, gab bekannt, dass er am 9. Juni aus persönlichen und beruflichen Gründen nicht für eine weitere Amtsperiode kandidieren wird. Er dankte allen für die Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren.