Plus Rümmelsheim/Burg Layen Neue Unterkunft in Burg Layen: Appartements für Flüchtlinge sind fertig Bis zum Jahresende sollen 52 Menschen im ehemaligen WIV-Bürogebäude Platz finden. Die Verantwortlichen loben die Zusammenarbeit, sprechen aber beim Thema Flüchtlinge auch von einer Daueraufgabe. Von Dieter Ackermann

Nach Abschluss der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen ist die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in kommunaler Verwaltung in Burg Layen offiziell in Betrieb genommen und im Rahmen eines Pressetermins vorgestellt worden. In 14 Appartements im ehemaligen Bürogebäude von WIV (Wein International AG) finden bis 21. Dezember 52 Menschen Platz, die seit einiger Zeit ...