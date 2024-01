Plus Rüdesheim Neue Projekte in Rüdesheim: Tänzerinnen, Glasfaser und ein altes Schmuckstück Zum Neujahrsempfang in der Rosengartenhalle skizzierten Ortsbürgermeister Jürgen Poppitz und Beigeordneter Hans-Jürgen Bäder die Perspektiven des sich entwickelnden Ortes vor Bad Kreuznach. Von Christine Jäckel

2023 war ein bewegtes Jahr für Rüdesheim, unter anderem haben große Gewerbeansiedlungen auf dem Wiesberg dem Dorf am Eingang zum Ellerbachtal ganz neue Konturen verliehen. Ortsbürgermeister Jürgen Poppitz und Beigeordneter Hans-Jürgen Bäder gingen darauf und auf Projekte für die nächste Zukunft in einer Präsentation beim Neujahrsempfang in der Rosengartenhalle ein. ...