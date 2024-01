Plus Kreis Bad Kreuznach Neue Partei formiert sich: Zwei Ex-Linke wollen Bündnis Sahra Wagenknecht an der Nahe an den Start bringen Nein, an Sahra Wagenknecht und ihrer neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) führt derzeit kein Weg vorbei. Schon vor der offiziellen Parteigründung am 8. Januar steht die neue Gruppierung – auch dank ihrer Namensstifterin und Gründerin – im medialen Blitzlichtgewitter der Republik. Von Marian Ristow

Und was sich bereits in der Pressekonferenz beim Wechsel des rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten Andreas Hartenfels zum BSW angedeutet hat, scheint nun gewiss: Auch im Kreis Bad Kreuznach schickt sich die Wagenknecht-Partei an, politisch aktiv zu werden und bereits bei der im Juni anstehenden Kommunalwahl die Listen für den Kreistag und den ...