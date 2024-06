Ein Blick in die Integrierte Leitstelle (ILS) in Bad Kreuznach gibt einen Eindruck, wie es in der geplanten neuen ILS in Mainz künftig einmal aussehen könnte. Der Kreis Bad Kreuznach soll sich als Teil des Rettungsdienstbezirks mit 6,25 Millionen Euro an den Kosten beteiligen, doch viele Mandatsträger aus dem Naheland vermissen bislang genauere Angaben zum Projekt. Foto: Stefan Munzlinger (Archiv)