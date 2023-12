Es war wohl eine sachliche, wenngleich intensive und hart geführte Diskussion, die da hinter verschlossenen Türen in der Aufsichtsratssitzung der städtischen Holding BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH) am 18. Dezember geführt wurde. In dem Wirtschaftsplan, den Christoph Nath für die nächsten Jahre vorlegte, steckte aber auch ein heißes Eisen.