Nahe-Seitentäler suchen Anschluss: regionale Radwege vor hohen Hürden

Wochenend und Sonnenschein: Das hieß am Samstag und Sonntag trotz Corona-Beschränkung und nächtlicher Ausgangssperre: raus ins Freie. Gefühlt Tausende sattelten die Fahrräder und E-Bikes und strampelten sich bei herrlichem Ausflugswetter den Frust von der Seele. Der gut ausgebaute Naheradweg wird für „Mehrfachtäter“ dann schnell langweilig und man sucht – auch durch elektrische Antriebshilfe ermuntert, den Weg in die radwegtechnisch noch unerschlossenen teils recht gebirgigen Seitentäler. Diesbezüglich gibt es schon teils jahrzehntelange Trassenüberlegungen, doch erst in den vergangenen Wochen kam so richtig Schwung in die Sache.