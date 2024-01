Plus Bad Kreuznach/Mainz Nahe und Glan: Entwarnung beim Hochwasser Es gibt Entwarnung beim Hochwasser an Nahe und Glan: Die Hochwasservorhersagezentrale des Landesumweltamtes meldet fallende Pegel und ein Unterschreiten der Meldehöhen. Die Experten erwarten nicht, dass die Wasserstände in den nächsten Tagen erneut ansteigen.

Aktuell fallen demnach die Wasserstände an allen Pegeln am Glan und seinen Zuflüssen. "Am Pegel Odenbach wurde die Meldehöhe von 320 Zentimetern heute früh unterschritten", so der Bericht der Fachleute vom Samstagvormittag. In der Nacht auf Sonntag wird am Pegel Odenbach nur noch ein Stand von maximal 273 Zentimetern prognostiziert. ...