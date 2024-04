Bad Kreuznach

Nächtlicher Brand im Kreuznacher Emil-Jakob-Weg: Auto und Motorroller standen in Flammen

i Die Feuerwehrleute hatten den Fahrzeugbrand am Emil-Jakob-Weg schnell im Griff, Foto: Alexander Jodeleit/Kreuznacher Feuerwehr

In der Nacht auf Samstag gegen 3.15 Uhr meldet ein Anwohner einen Fahrzeugbrand im Emil-Jakob-Weg, Ecke Koernickestraße, in Bad Kreuznach: Ein Motorroller und ein Pkw standen auf einer Parkfläche in Flammen.