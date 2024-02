Plus Bad Kreuznach Nachhaltige Energie „made in Bad Kreuznach“: „Energieriegel“ des Traditionsunternehmens Beinbrech Für die immer beliebter werdenden Holzbriketts gibt es seit einiger Zeit regionale Lösungen. Etwa den „Energieriegel“ der Firma Beinbrech, der zu hundert Prozent aus den Spänen, die im Hobelwerk des Bad Kreuznacher Traditionsunternehmens anfallen, besteht. Was es mit dem „Energieriegel“ auf sich hat. Von Christine Jäckel

Für alle, die einen Kaminofen, Kamin oder Holzkessel ihr Eigen nennen, ist es jetzt wieder an der Zeit, an den kommenden Winter zu denken. Für den Nachschub an Heizmaterial muss man gar nicht in die Ferne schweifen: Scheitholz bekommt man beim Forstrevier oder im lokalen Handel und für die in ...