Plus Kreis Bad Kreuznach Nach Unwetterwarnung: Schnee und Eis haben Kreis Bad Kreuznach weiter im Griff Nach wie vor ist die Infrastruktur wegen des starken Schneefalls stark eingeschränkt, viele Schulen haben weiter geschlossen. Größere Unfälle blieben bisher aus.

Eine dicke weiße Schneedecke, wohin das Auge reicht: Nach dem gefrierenden Regen von Mittwoch hat es besonders am Donnerstagmorgen teils stark im Naheland geschneit. Weite Teile der Infrastruktur sind deswegen nach wie vor stark eingeschränkt. So haben die fünf weiterführenden Bad Kreuznacher Schulen (Gymnasium an der Stadtmauer, Lina-Hilger-Gymnasium, Gymnasium am ...