Auch im gut 35 Kilometer entfernten Meisenheim fühlt man sich den beiden jungen Polizeibeamten, die in der Nacht zum Montag bei Kusel ihr Leben lassen mussten, und allen ihren Kolleginnen und Kollegen eng verbunden. Zum „Spaziergang“ am Montagabend trafen sich in Meisenheim etwa 40 Teilnehmer. Mehrere von ihnen drückten den Beamten der Polizeiinspektion Lauterecken, die ebenfalls vor Ort waren, ihr Mitgefühl aus.