Plus Bad Kreuznach/New York Musikalische Reise: Bad Kreuznacher Chor Capriccio freut sich auf Konzert in New York Leiterin Birgit Ensminger-Busse packt außergewöhnliche Literatur an und hat dazu ein Nachwuchstalent im Gepäck. Von Josef Nürnberg

Bewusst wirbt der Chor Capriccio mit dem Slogan „Erfrischend anders“. In der Tat ist er ein außergewöhnlicher Chor, der sich an große Werke wagt und Neuem, auch zeitgenössischer Chorliteratur gegenüber stets aufgeschlossen ist. Als Reisechor, wie im vergangenen Jahr beim Auftritt in der Carnegie Hall in New York, hat er ...