Den Welthit von John Paul Young „Love is in the AiHR“ hatten sich die Musiker der Big Band der Freiwilligen Feuerwehr Ernst/Mosel als Motto für ihre Benefiztournee an Nahe, Rhein und in die Eifel ausgewählt. Das große H in „AiHR“ war natürlich ein bewusst eingebauter Fehler, denn schon das Motto sollte deutlich machen, dass es im Rahmen der Tour um die Hilfe der Flutopfer an der Ahr ging.