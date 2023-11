Modern Jazz im Bad Kreuznacher AJK: Schnörkellose Klänge mit Haberecht 4

Freuen sich auf ihr Konzert im Bad Kreuznacher AJK: die Musiker von Haberecht 4. Foto: Klaus-Jürgen Krah

Das Modern-Jazz-Quartett rund um Kerstin Haberecht widmet sich hauptsächlich den schnörkellosen Eigenkompositionen der Saxofonistin, heißt es in der Ankündigung: „Beeinflusst durch zahlreiche musikalische Vorbilder, übersetzt sie in ihren Kompositionen prägende Erlebnisse, außergewöhnliche Atmosphären oder kleine assoziative Details in ihre musikalische Sprache. Unterstützt wird sie von einer Rhythmusgruppe, die mit ihren verschieden Charakteren maßgeblich den Gesamtklang von Haberecht 4 beeinflusst.“ Dem Modern-Jazz-Quartett gehören außerdem Andrey Shabashev am Piano, Bastian Weinig am Bass und Leo Asal am Schlagzeug an.

Karten gibt es in der Touristinfo im Haus des Gastes und bei den angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Ticket-Reservierungen für die Abendkasse sind unter www.jazzinitiative -kreuznach.de möglich