Mit Virtuosität die Zuhörer begeistert: Pianist René Fleck spielte in Langenlonsheim

Von Dieter Ackermann

i Großes Können demonstrierte René Fleck am Flügel des Paritätischen Seniorenzentrums Langenlonsheim. Foto: Dieter Ackermann

Begeisternde Premiere im Paritätischen Seniorenzentrum Langenlonsheim: Der Sprendlinger Pianist René Fleck gab am Vorabend seines Soloauftritts in der Mainzer Akademie der Wissenschaften bei einer Generalprobe in der Cafeteria des Neubaus tolle musikalische Einblicke in sein exzellentes Können.