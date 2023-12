„Herzlich willkommen.“ So steht es auf einem kleinen selbst gemalten Bild im Eingang des Liebenzeller Gemeindezentrums im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach. Das Willkommen gilt allen, die sich auf die christliche Botschaft einlassen wollen – und das sind immer mehr Menschen. „Unsere Gemeinde wächst. Dafür schaffen wir die Voraussetzungen hier“, sagt Gemeindeleiter Frank Memmesheimer bei unserem Besuch in der früheren Brillenfabrik.