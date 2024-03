Plus Langenlonsheim Messebau boomt wieder und wird digitaler: Für mac war 2023 ein Rekordjahr Von Rainer Gräff i Moderne Technik und nachhaltige Energieversorgung prägen den mac-Standort mit Fertigung in Langenlonsheim. Fotos: Roman Ruster Foto: Roman Ruster Vollauf zufrieden ist die mac-Gruppe mit dem Berichtsjahr 2023: 96 Millionen Euro Umsatz sind eine Rekordmarke, wie Geschäftsführer (CEO) Stefan Trieb bei einer Online-Pressekonferenz vermeldete. Lesezeit: 2 Minuten

Zur Gruppe mit dem vollständigen Namen mac brand spaces GmbH gehören neben der Gesellschaft in Langenlonsheim die Niederlassungen in Frankfurt, München und Stuttgart sowie Tochtergesellschaften in Österreich und Shanghai. Alle Teilbereiche und Kundensegmente haben im abgelaufenen Jahr Umsatzsteigerungen erzielt, berichtet Stefan Trieb. „Nachhaltiger und digitalkompetenter Dienstleister“ nennt sich das Unternehmen; aus ...