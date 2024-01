Bad Kreuznach

Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach evakuiert: Dachstuhl stand in Flammen

Am Samstagmorgen, gegen 08:10 Uhr, wurde ein Brand eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits sichtbar in Flammen, wie die Polizei Bad Kreuznach mitteilt.