Plus Hennweiler

Matsch und Regen halten sie nicht ab – Radler und Wanderer zu Ostern im Lützelsoon

Von Robert Neuber

i Parade der hartgesottenen Tourenradler fürs Foto auf dem Nahe-Skywalk in Hochstetten-Dhaun. Im Hintergrund der Hellberg. Foto: Kai Götz

Das miese Wetter konnte die hartgesottenen Radler am Ostermontag keineswegs abhalten: Immerhin rund 40 gut verpackte Pedaleure traten am Sportplatz in Hennweiler an, und das sorgte bei den Organisatoren um Julian Fritz und Kai Götz vom FC Viktoria natürlich für Erleichterung. Schließlich war ordentlich an Speis und Trank bestellt worden.