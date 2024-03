Plus Kirner Land

Massive Öffentlichkeitsarbeit: Info-Abende zu Abwasser in allen Orten der VG Kirner Land

Von Robert Neuber

i Die auf die Kundschaft umgelegten Kosten zur Bearbeitung des Abwassers im Kirner Land sorgen für heftige Unruhe in der Bürgerschaft. Foto: Neuber Robert

Die Debatte um die Abwasserpreise sorgt für Unruhe in den Gemeinden der VG Kirner Land. Um Ruhe in die Kommunikation zu bekommen, bietet Verbandsbürgermeister Thomas Jung zusammen mit Werkleiter Jochen Stumm in den kommenden Wochen Info-Abende an.